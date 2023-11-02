Diyarbakır'da Yüzlerce Kilo Esrar Ele Geçirildi

Yurt genelinde zehir tacirlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarına ilişkin Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kıpçak, Kayacık ve Güldiken mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 noktada 263 kilogram kubar ve 191 kilogram toz esrar, 80 kök skunk bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.