Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde can pazarı! Zincirleme kazada ölü ve yaralılar var

Diyarbakır-Batman karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralılar tedavi altında, inceleme sürüyor.



İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı kazada, hastanede tedavi gören yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 4’e yükseldi.

Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.