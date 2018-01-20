Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kent Konservatuvarı Çocuk Birimi öğrencileri yöresel türküleri seslendirdi ve halk oyunları gösterisi sundu

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuvarı Çocuk Birimi'nce yöresel türküler seslendirildi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.



Belediye Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte 70 kişiden oluşan öğrenci topluluğu, Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirdi. Diyarbakır'a özgü halk oyunlarının da sergilendiği gösteri beğeniyle izlendi.



Etkinliğin ardından çocukların çizdiği resimler sergilendi.



Kent Konservatuvarı Sorumlusu Evren Koç, yaptığı açıklamada, çocukların sahne deneyimi kazanmalarını ve heyecanlarını kontrol altına almayı amaçladıklarını belirterek bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Bu programda da öğrencilerinin yöresel türküler ve halk oyunları sergilediğini aktaran Koç, etkinliklerin süreceğini kaydetti.

