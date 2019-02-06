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Doğa aşkıyla ahşap karavan yaptı

Gümüşhaneli doğa tutkunu Emre Coşkun, babasıyla birlikte ahşap bir karavan yaptı. Dağ evi görünümündeki 6 kişilik karavanda banyo, tuvalet ve mutfak da var. 2 bin 100 rakımlı Aybolos Yaylası'ndaki karavan, elektriğini güneş enerjisinden sağlıyor.

Doğa aşkıyla ahşap karavan yaptı

Gümüşhaneli Emre Coşkun, yaklaşık 20 yıl boyunca İstanbul'da doğa özlemiyle yaşadı. Coşkun, Mescitli köyüne döndükten sonra hayalini gerçekleştirdi, ahşap bir karavan yaptı.

Coşkun, marangoz babasıyla birlikte yaptığı karavanı 4 çekerli aracına takıp 2 bin 100 rakımlı Aybolos yaylasına götürdü. Küçük bir dağ evinin tüm konforuna sahip olan karavanda soba, mutfak, banyo ve tuvalet de var.

Dik yamaçlara bile çıkabilen karavan, 6 kişinin konaklayabileceği kadar geniş.

Karavanı geçen yıl 50 bin liraya mal eden Coşkun, yoğun ilgi üzerine seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

Aradığı gerçek huzuru doğada bulan 38 yaşındaki Coşkun, internete ihtiyaç duymuyor. Radyosu ve bağlaması ona yetiyor.

Merak uyandıran karavanın misafirleri de eksik olmuyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #gümüşhane
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