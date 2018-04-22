Türkiye'nin 2241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Türkiye'nin 2241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü, iki ada ve eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.



Taşlıçay-Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü, adaları, balık ve kuş türleri ile birbirinden zengin doğal güzellikleri ziyaretçilerine sunuyor.



Türkiye'de çok az kişinin bildiği doğa harikası iki ada başta olmak üzere eşsiz güzelliklerini ilkbahar mevsimiyle sunmaya başlayan Balık Gölü, doğanın tadını çıkarmak isteyenler için adeta gizli bir cennet.



Göl, ilkbaharın gelişiyle şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balık Göl'ünün önemli bir doğa turizm destinasyonu olduğunu ifade etti.



Ülkenin en yüksek rakıma sahip gölünün Ağrı'da olduğunu anlatan Bulut, "Balık Gölü, Türkiye'nin en yüksek rakımındaki tatlı suyu olan ve suyu içilebilen bir gölümüz. Göl, özellikle çevresiyle müthiş bir uyum ve ahenk içerisinde, ilkbaharın gelmesiyle, doğanın canlanmasıyla müthiş görselliğe bürünüyor. Bu doğa harikasını tüm Türkiye'nin, dünyanın ve hemşehrilerimizin görmesi gerekiyor." diye konuştu.



"Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz"



Bulut, gölün, görselliğiyle doğayla iç içe kalmak isteyenleri mevsim itibariyle ağırlamaya hazır olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Herkesi gölü görmeye davet ediyoruz, buyursunlar, gelsinler, bu muhteşem güzelliği görsünler, seyretsinler. Baharın gelişiyle Balık Gölü bölgesinde ciddi bir kalabalık oluşmakta. Zaten öteden beri Ağrı'ya gelen turistlerin uğrak noktalarından biri. Tabi baharın gelişiyle bu canlılık daha da artmaktadır. Balık Gölü Türkiye'nin en yüksek rakımlı muhteşem güzelliğe sahip gölü."



"Balık Gölü doğayı sevenler için muhteşem bir adrestir



Balık Gölü'nün bağlı olduğu Tanyolu Köyü Muhtarı Kemal Artan da gölün Türkiye'nin en güzel doğal güzellikleri arasında yer aldığını ve mutlaka görülmesi gereken bir alan olduğunu söyledi.



Göl ve civarında birçok doğa etkinliğinin hayata geçirilebileceğini aktaran Artan, şunları söyledi:



"Gölümüzde orijinal tatlı su alabalığımız var. Bunun dışında da 3 çeşit çok ünlü balık türümüz var. Biz herkesi Balık Gölü'ne bekliyoruz, herkesi davet ediyoruz, gelip bu güzelliği görsünler. Yerli ve yabancı turistler sürekli gölü ziyarete geliyor. Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı'dan çok ziyaretçimiz oluyor. Buraya gelenler piknik yapıp bölgede vakit geçiriyor. Balık Gölü doğayı sevenler için muhteşem adres. Herkesin bu doğayla baş başa kalması lazım."