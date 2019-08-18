Elazığ'da yeni keşfedilen Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarından büyük ilgi görüyor. Karstik mağaralardan, çeşitli kuş türlerine kadar pek çok doğal zenginliğe sahip kanyonların turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

Elazığ'da Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek Kanyonu, karstik oluşumları, flora ve faunasıyla görenlerin ilgisini çekiyor.



Keban Baraj Gölü'nden başlayarak 40 kilometre uzunluğundaki kanyon, sarp kayalıkları, tarihi mağara yerleşimleri ve mağara tavanlarından sarkmış vaziyetteki ağaçlarıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.



Bir ucu Karaleylek Kanyonu'na dayanan Saklıkapı Kanyonu ise kısa süre önce, mantar toplamaya çıkan bir vatandaş tarafından keşfedildi.



Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Balıkçı ve tur tekneleriyle düzenlenen geziler, kanyonlara ziyaretçi sayısını her geçen gün artırıyor. Elazığ Valiliği ve kentteki ilgili kurumlar da kanyonları turizme kazandırmak için çalışma yürütüyor.





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