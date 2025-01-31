Doğal gazda Şubat tarifesi açıklandı! İşte güncel fiyatlar

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan tarifeye göre, konut ve sanayi abonelerinin yanı sıra elektrik üretimi için geçerli olan doğal gaz fiyatları sabit kaldı.

GÜNCEL DOĞAL GAZ TARİFESİ

Mesken tarifesi: Bin metreküp doğal gaz 5.631 TL

Ekmek üreticileri için tarife: Bin metreküp doğal gaz 8.549 TL

Elektrik üretim amaçlı tarife: Bin metreküp doğal gaz 12.000 TL

BOTAŞ, doğal gaz fiyatlarının aylık olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, Avrupa ülkeleri arasında konutlarda en düşük doğal gaz fiyatı, Ukrayna’dan sonra Türkiye’de uygulanmaktadır." açıklamasını yaptı.