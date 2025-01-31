Doğal gazda Şubat tarifesi açıklandı! İşte güncel fiyatlar
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat ayı itibarıyla mesken, sanayi ve elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış tarifelerinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.
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BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan tarifeye göre, konut ve sanayi abonelerinin yanı sıra elektrik üretimi için geçerli olan doğal gaz fiyatları sabit kaldı.
GÜNCEL DOĞAL GAZ TARİFESİ
Mesken tarifesi: Bin metreküp doğal gaz 5.631 TL
Ekmek üreticileri için tarife: Bin metreküp doğal gaz 8.549 TL
Elektrik üretim amaçlı tarife: Bin metreküp doğal gaz 12.000 TL
BOTAŞ, doğal gaz fiyatlarının aylık olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, Avrupa ülkeleri arasında konutlarda en düşük doğal gaz fiyatı, Ukrayna’dan sonra Türkiye’de uygulanmaktadır." açıklamasını yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı