Doğal gazda Şubat tarifesi açıklandı! İşte güncel fiyatlar

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat ayı itibarıyla mesken, sanayi ve elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış tarifelerinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğal gazda Şubat tarifesi açıklandı! İşte güncel fiyatlar
Yayınlanma: Güncellenme:

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan tarifeye göre, konut ve sanayi abonelerinin yanı sıra elektrik üretimi için geçerli olan doğal gaz fiyatları sabit kaldı.

GÜNCEL DOĞAL GAZ TARİFESİ

Doğal gazda Şubat tarifesi açıklandı! İşte güncel fiyatlar - Resim : 1

Mesken tarifesi: Bin metreküp doğal gaz 5.631 TL
Ekmek üreticileri için tarife: Bin metreküp doğal gaz 8.549 TL
Elektrik üretim amaçlı tarife: Bin metreküp doğal gaz 12.000 TL
BOTAŞ, doğal gaz fiyatlarının aylık olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, Avrupa ülkeleri arasında konutlarda en düşük doğal gaz fiyatı, Ukrayna’dan sonra Türkiye’de uygulanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Gram altın rekor kırdı! İşte 31 Ocak güncel altın fiyatlarıGram altın rekor kırdı! İşte 31 Ocak güncel altın fiyatlarıAltın Fiyatları
Akaryakıtta indirim! İşte güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıtta indirim! İşte güncel akaryakıt fiyatlarıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

doğal gaz tarife
Günün Manşetleri
13 terörist etkisiz hale getirildi
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Turizm geliri 61 milyar doları aştı!
Yalova'da kullanım kısıtlaması getirildi
375 litre metamfetamin ele geçirildi!
110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu
Trump'tan Suriye açıklaması
Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu
Galatasaray, Ajax'a 2-1 kaybetti
Çok Okunanlar
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu
Aynı aileden 4 kişi öldürüldü Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
Gram altın rekor kırdı! İşte 31 Ocak güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 31 Ocak güncel altın fiyatları
Trump'tan Suriye açıklaması Trump'tan Suriye açıklaması