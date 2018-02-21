Görenlerin iştahını açan, bir gidenin bir daha gittiği bu yer Giritli Cemile'nin yeri.
Mersin-Tarsus yolunun devamındaki İhsaniye Köyü'nde faaliyet gösteriyor.
Buranın en önemli özelliği, hemen hemen herşeyin doğal olması.
Ekmeği, peyniri, reçeli, tereyağı köyde yapılıyor. Keçi sütü de bu lezzetlere eşlik ediyor.
Yer, otantik dekore edilmiş. Girit müziği eşliğinde konuklarına nefis bir köy kahvaltısı sunuyor.
ulusal.com.tr
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