Doğalgaz patlaması: Bir kişi yaralı, ev harabeye döndü

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi yaralandı, bina ağır hasar aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Doğalgaz patlaması: Bir kişi yaralı, ev harabeye döndü
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Edinilen bilgilere göre olay, Yeni Mahalle Emrah Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın en üst katında gerçekleşti. Sabah saatlerinde evde bulunan S.A. adlı kadının mutfakta sigarasını yakmak üzere çakmağını ateşlemesi sonucu doğalgaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan S.A., sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ev, patlama sonucunda kullanılamaz hale gelirken, mutfağın dış duvarı yıkıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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