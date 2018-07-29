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Doğanın el değmemiş mirası: Yerköprü Şelalesi

Mersin'deki Yerköprü şelalesi, zengin bitki örtüsü, kulağa müzik gibi gelen kuş cıvıltıları ve vadiye kattığı eşsiz görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. İşte bu sıcak yaz gününde içinizi ferahlatacak o görüntüler.

Doğanın el değmemiş mirası: Yerköprü Şelalesi

Muhteşem görüntüsüyle görenleri büyüleyen bu doğa harikası yer, Mersin'deki Yerköprü Şelalesi.

Güzelliği ile görenleri büyüleyen şelale, zengin bitki örtüsü, masmavi suyu ve ağaçlarının arasından gelen kuş sesleriyle ziyaretçilerini bambaşka bir dünyaya götürüyor 

Etkileyici görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ve trekking sporcularının da ilgisini çekiyor Yerköprü.

2001 yılında "Tabiat anıtı" olarak da tescillendi.

Şelaleden akan sular bazı noktalarda yoğun, bazı noktalarda ise az. Bu durum şelalenin görüntüsüne farklı bir hava katıyor. 

Vatandaşlar şelalenin tanıtımının daha çok yapılması gerektiği görüşünde. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #şelale #Mersin #yerköprü
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