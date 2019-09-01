Türk kadınını dünyada temsil etti
Türk kadınını dünyada temsil etti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Doğanşehir'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, bir besi çiftliğinde su kuyusuna düşen kişi itfaiye tarafından çıkarıldı

Doğanşehir'de su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Doğanşehir ilçesinde, bir besi çiftliğinde su kuyusuna düşen kişiyi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Polat Mahallesi'nde hayvancılık yapan Bekir Kaplan (73), kendisine ait besi çiftliğinde dengesini kaybederek sulama kuyusuna düştü.

Yakınları, Kaplan'ı yaklaşık 10 metre derinliğindeki su dolu kuyudan çıkaramayınca Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri 20 dakikalık çalışmanın ardından Kaplan'ı kuyudan kurtardı.

Kaplan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #doğanşehir #itfaiye #malatya #su kuyusu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.