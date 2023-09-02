Doğanşehir'e meteor mu düştü? Birçok ilden görüldü
Akşam saatlerinde Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da çok sayıda vatandaş gökyüzünde bir ışık gördüğünü belirtti. Vatandaşlar ışığın düşen bir meteora ait olduğunu öne sürdü. Peki gerçekten meteor mu düştü?
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da birçok ilde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışık, 'meteor düştü' iddialarına neden oldu.
Doğanşehir ilçesinde 20.15 sıralarında 'meteor düştü' iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlenen cisim kentte heyecan yaşanmasına neden oldu. Cismi çıplak gözle gözlemlediklerini belirten Esentepe Mahalle sakinlerinden Ali Demirci korktuklarını söyledi.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Adıyaman ve Şanlıurfa’da da vatandaşlar bir ışık gördüklerini belirterek, meteor düştüğünü iddia etti. Birçok ilde de görüldüğü ileri sürülen cismin göktaşı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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