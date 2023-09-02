Doğanşehir'e meteor mu düştü? Birçok ilden görüldü

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da birçok ilde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışık, 'meteor düştü' iddialarına neden oldu.

Doğanşehir ilçesinde 20.15 sıralarında 'meteor düştü' iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlenen cisim kentte heyecan yaşanmasına neden oldu. Cismi çıplak gözle gözlemlediklerini belirten Esentepe Mahalle sakinlerinden Ali Demirci korktuklarını söyledi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Adıyaman ve Şanlıurfa’da da vatandaşlar bir ışık gördüklerini belirterek, meteor düştüğünü iddia etti. Birçok ilde de görüldüğü ileri sürülen cismin göktaşı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.