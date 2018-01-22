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Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Hatay'da bir araya geldi

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Hatay'da bir araya geldi. Bölgenin çevresel sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda çözüm için halkı daha çok bilinçlendirmek gerektiği vurgulandı.

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Hatay'da bir araya geldi

Termik Santraller, kum ocakları, HES ve barajlar.... Bu saydıklarımız Doğu Akdeniz'in başlıca çevre sorunları .

İşte bu sorunlara derman arayan çevreciler Hatay'da bir araya geldi.

Hatay, Adana, Mersin ve Osmaniye'deki çevre dernekleri çevre koruma toplantısı düzenledi. Toplantı da bölgenin çevresel sorunları ve ortak mücadele masaya yatırıldı.

Çevre Dernekleri, sorunlarla ilgili  siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleri, belediyeler ve yerel yönetimlerle ortak çözümler yapacaklarını belirtti.

Dernek Başkanları, valilik , kaymakamlık, belediyeler ve halkı çevre konularında duyarları hale getirmek için çalışmalar da yapacaklarını açıkladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
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