Doğu Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.



Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, gece ve yarın Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiği vurgulandı.



Açıklamada, bölge genelinde havanın sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı olacağı, yağışların Adana geneli ile Hatay kıyı kesimleri ve Osmaniye civarında etkili olacağı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.