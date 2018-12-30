Doğu Anadolu bölgesi adeta buz kesti. En düşük sıcaklık sıfırın altında 23 derece ile Ardahan'da ölçüldü. Çıldır gölünün yüzeyi tamamen buz tuttu. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Camlar buzla kaplandı, ulaşım durdu, kaldırımlarda buz tabakaları oluştu...



Doğu Anadolu Bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Hava koşullardan en çok etkilenen yer ise Ardahan oldu. Şehirde sıcaklık sıfırın altında yirmi üç derece olarak ölçüldü.



Dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiledi. Çıldır gölünün yüzeyi tamamen buz tuttu.



Çok sayıda ev ve işyerinin camları da buzla kaplandı. Yollar ve kaldırımlar yürünemeyecek hale geldi.



Tüm olumsuzluklara rağmen yüzleri gülümseten yine çocuklar oldu. Çocuklar haftasonunu kızak yaparak geçirdi.



Yetkililer yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi.



Ardahan'daki soğuk havayı sıfırın altında 18 derece ile Kars, sıfırın altında 15 derece ile Erzurum ve sıfırın altında 9 derece ile Erzincan takip etti.





ulusal.com.tr