Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı, Erzincan ve Erzurum'da karla karışık yağmur bekleniyor. Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ın bazı ilçeleri için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışının etkili olacağı bölgede, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Ardahan ve Iğdır'da 1, Ağrı'da 6, Kars'ta 7 derece ölçüldü.



Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 11, Erzincan'da 8, Erzurum'da 4, Kars ve Ağrı'da 1 derece olması öngörülüyor.



Kar kalınlıkları Kars'ta 12, Ardahan'da 16, Erzurum'da 18, Ağrı'da 26, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 81, Ergan'da 86, Palandöken'de 90 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Bölgede çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulunuldu.



Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ın bazı ilçeleri için kuvvetli yağış

Meteoroloji, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ın bazı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Diyarbakır'ın Dicle, Hani, Kocaköy, Hazro, Lice, Eğil, Kulp, Ergani, Çermik ve Çüngüş, Batman'ın Kozluk ve Sason ile Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, heyelan, su baskını, ulaşımda aksama, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.