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Doğu Anadolu buz gibi

Soğuk havaların etkisi altındaki doğu anadolu adeta dondu. Erzurum'da yollar buz tuttu... Ardahan'da şelalelerde buz sarkıtları oluştu. Ağaç ve bitkilerde oluşan kırağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu buz gibi

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili.

En düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan ve Tunceli'de sıfır, Ardahan'da -12, Kars'ta -10, Ağrı'da -7 ve Erzurum'da -6 derece kaydedildi.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 58, Kars Sarıkamış'ta 50, Erzincan Ergan'da 41 santimetre ölçüldü.

Erzurum'da sıfırın altına düşen hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Şehirdeki çeşmeler, süs havuzları, yollar, binaların çatıları ve araçların camları buz tuttu.

Sisin de etkili olduğu kentte ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Olumsuz hava koşulları yüzünden sürücüler de zor anlar yaşadı.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle ağaç ve yapraklarında kırağı oluştu.

Ardahan Şelalesinde metrelerce buz sarkıtları görüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu anadolu #buz #sarkıt
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