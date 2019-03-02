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Doğu Anadolu buz kesti! Kastamonu'da kar 2 metre (Hava durumu)

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ile Erzurum’da ölçüldü. Yurdun büyük bölümü kar esareti altında. Kastamonu'da kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor

Doğu Anadolu buz kesti! Kastamonu'da kar 2 metre (Hava durumu)

Doğu Anadolu, kar yağışının ardından adeta buz kesti.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Ardahan'da 21, Erzurum'da 25, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanma, don ve eğimli yerlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

KASTAMONU'DA 2 METRE KAR

Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Kar yağışının ulaşılamaz yaptığı yolları açıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan Küre ilçesine bağlı köy yollarında çalışma yürütüyor.

Bölge son günlerde yoğun kar yağışına maruz kaldı. Bu durum da köy yollarının kapanmasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 50 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için ekipler yoğun şekilde çalışma yürütüyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Iğdır #Erzincan #ardahan #ağrı #kars #erzurum #meteoroloji #doğu anadolu
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