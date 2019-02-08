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Doğu Anadolu'da kar mücadelesi

Ege ve Akdeniz'de sağanak, Marmara'da fırtına Doğu Anadolu'da ise karla mücadele sürüyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, aralık ayından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

Doğu Anadolu'da kar mücadelesi

Bu görüntüler Tunceli'den. Kent Aralık ayından beri kar altında. 

Ovak ilçesinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı.  Birçok köy, mahalle ve sokak yolu ulaşıma kapandı. 

Kar altında günlük yaşamda güçleşti. 

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 648 yerleşim biriminin yolu kapandı. 

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuk ve zorlu coğrafyada çığ tehlikesine rağmen gece gündüz çalışıyor.

Ve Muş...  250 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolları açmak için çalışıyor.  Kent içinde de hayatın aksamaması için belediye ekipler cadde ve ara sokaklarda karı temizliyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu anadolu
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