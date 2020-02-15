Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor

Dondurucu soğuklar nedeniyle baraj, gölet ve akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Doğu'daki 4 ilde 371 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri'de kar ve tipi nedeniyle 371 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için aralıksız bir çalışma yürütüyor.

Artvin ve Ardahan kara yolu Sahara Geçidinde çığ düşmesi sonucu yol 2 saat ulaşıma kapaıl kaldı.

Meteoroloji; Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır için buzlanma, don ve çığ uyarısı yaptı.



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