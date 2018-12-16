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Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor
Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor

Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor

Van'da kar ve tipi nedeniyle 7 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 7 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. 

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgede rüzgarın, güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, gece en düşük sıcaklık Van'da 2, Muş'ta 1, Bitlis'te 6, Hakkari'de sıfırın altında 3 derece ölçüldü. 

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 7, Bitlis'te 3, Muş’ta 4 ve Hakkari'de 6 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski olduğu belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #van
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