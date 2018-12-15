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Doğu Anadolu'da kış

Kar yağışı Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam ediyor. Van'da ve Muş'ta kar nedeniyle yollar kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşım normale döndü.

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar vatandaşların ulaşımını zorlaştırıyor.

Van'da kar ve tipi nedeniyle 24 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Belediyeden yapılan açıklamada ulaşıma kapanan yolların yoğun çalışmalar sonucu açıldığı belirtildi.

Muş'ta da kar kalınlığı 3-4 metreye ulaştı.

Kapanan 110 köy ve 70 mezra yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklmaya göre bölgede haftosunu hava sıcaklığı 2-4 derce artacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu anadolu #kış #kar
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