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Doğu Anadolu'da kış

Türkiye'nin doğusunda kış sert geçiyor. Çok sayıda köy yolu kar altında kalırken Doğu Anadolu için çığ uyarısı geldi.

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 25, Kars'ta 23, Erzurum'da 19, Ağrı'da 18, Tunceli ile Erzincan'da 12, Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanma, don ve sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Sivas'ın Hafik ilçesine giden yol kapandı. Yaralı bir vatandaş 8 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.
 
Muş'un Malazgirt İlçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 74 köy yolu, İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açıldı.

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı. Yetkililer özellikle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

ulusal.com.tr
 


Kaynak: AA
Etiketler; #doğu anadolu #kış
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