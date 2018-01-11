- Bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen bölgede, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

Yağışların ardından etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi yaşanacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16, Kars'ta 14, Erzurum'da 13, Ağrı'da 10, Iğdır'da 4, Erzincan'da 2 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli ve Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Kars'ta 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.