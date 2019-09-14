Doğu Anadolu'da teröre lanet yürüyüşleri! Van, Şırnak, Hakkari, Tunceli'de halk PKK'ya karşı ayaklandı

Annler direniyor, Türk Milleti,teröre karşı ayağa kalkıyor.

Doğu Anadolu PKK terörüne karşı ayağa kalktı. Onbinler, ellerinde Türk bayrakları, meydanlarda terörü lanetledi.

Tunceli, Van, Hakkari ve Şırnak.... Halk PKK'ya karşı tek ses oldu. Diyarbakır'da PKK'ya isyan ateşi yakan aileler desteklendi.

Sokaklar gelincik tarlasına döndü. Vatandaşlar terör örgütüne topyekun meydan okudu.

En önemli vurgu vatanın bütünlüğü ve milletin birliğine oldu. PKK ve uzantılarına mesajlar tek türek verildi.

Türkiye, HDP İl binası önünde teröre karşı dik duran aileleri yalnız bırakmadı, Mehmetçiğe ve halka alçakça saldıran bölücü terör örgütü PKK'ya ise en sert mesaj verildi.

ulusal.com.tr