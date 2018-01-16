Doğu Anadolu'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Bölgede gündüz başlayıp akşam etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Erzurum ve Ardahan şehir merkezlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi.
Erzurum'da sisin yanı sıra kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma da sürücülere zor anlar yaşattı.
Sis nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı uçak seferlerinde aksama yaşandı. Sis dolayısıyla bazı uçak seferleri ertelendi, bazıları da gecikmeli olarak yapılabildi.
Ardahan'da da özellikle Kura Nehri mevkisi ile Ardahan Köprüsü çevresinde etkisini gösteren sis yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yetkililer, söz konusu kentlerin yanı sıra bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer etkili olan sis ve buzlanma sebebiyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Sis nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçak seferlerinde aksama yaşanıyor
Doğu Anadolu'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
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