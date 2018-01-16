banner965
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD'den Barzani'ye destek telefonu
ABD'den Barzani'ye destek telefonu

Doğu Anadolu'da yoğun sis

Sis nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçak seferlerinde aksama yaşanıyor

Doğu Anadolu'da yoğun sis

Doğu Anadolu'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede gündüz başlayıp akşam etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Erzurum ve Ardahan şehir merkezlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi.

Erzurum'da sisin yanı sıra kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma da sürücülere zor anlar yaşattı.

Sis nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı uçak seferlerinde aksama yaşandı. Sis dolayısıyla bazı uçak seferleri ertelendi, bazıları da gecikmeli olarak yapılabildi.

Ardahan'da da özellikle Kura Nehri mevkisi ile Ardahan Köprüsü çevresinde etkisini gösteren sis yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, söz konusu kentlerin yanı sıra bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer etkili olan sis ve buzlanma sebebiyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #soğuk hava #Sis #erzurum #ardahan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında
Sonraki Haber
Konya'da trafik kazası: 2 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.