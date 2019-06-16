Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı, Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum ve Ağrı'da 11, Erzincan'da 16, Iğdır ve Tunceli'de 17 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 34, Tunceli'de 33, Erzincan'da 30, Ağrı'da 29, Kars'ta 27, Erzurum ve Ardahan'da 26 derece olacak.

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