Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırıyor

Dondurucu soğukların etkisi altındaki Erzurum, Kars ve Ardahan’da camlar, göletler dondu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırıyor
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan dondurucu soğuklar, Erzurum, Kars ve Ardahan’da yaşamı olumsuz etkiledi. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında ölçüldüğü bölgede, camlar, şadırvanlar ve göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

ERZURUM’DA TERMOMETRELER -20 Yİ GÖSTERDİ

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini artırdığı Erzurum, sıfırın altında 20 dereceyle bölgenin en soğuk ili oldu. Şehirde camlar ve şadırvanlar buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

KARS’TA VATANDAŞLAR ARAÇLARINI BATTANİYELERLE KORUYOR

Kars’ta gece sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniye ve brandalarla örtüp koruma altına aldı. Şehirde bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, küçük su göletleri dondu. Sarıkamış ilçesinde ise gece sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü kaydedildi. Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı, çeşmeler buz tuttu.

ARDAHAN’DA DON VE BUZLANMA ETKİLİ OLDU

Gece sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da açık alanlarda buzlanma meydana geldi.

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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