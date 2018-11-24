banner999
Araçtaki gizli bölme polisi şaşırttı
Araçtaki gizli bölme polisi şaşırttı
İBB zabıta sınav sonucu açıklandı
İBB zabıta sınav sonucu açıklandı
Karlov'un suikast emrini ileten 'mahrem imam'
Karlov'un suikast emrini ileten 'mahrem imam'
Doğu'da hava durumu
Doğu'da hava durumu

Doğu'da hava durumu

Doğu Anadolu'daki Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Doğu'da hava durumu

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması öngörülüyor. 

Yağışın yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde olması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Bitlis'te sıfır, Van'da 1, Hakkari'de 3 ve Muş'ta 4 derece ölçüldü. 

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Van'da 10, Muş ve Hakkari'de 9, Bitlis’de 6 derece olması öngörülüyor. 

Van Gölü'nün çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde, görüşün iyi, yağış anında ise orta derecede olacağı tahmin ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #doğu #Hava durumu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.