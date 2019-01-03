Soğuk tüm yurdu, kar doğu illerini esir aldı.
Kış Kars'ta çetin geçiyor. Günlerdir devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Erzurum’da da durum farksız değildi. Kent merkezinde sıcaklık sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışma yürütüyor.
Ardahan’da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında Göle’de 22, Hanak’ta 18, kent merkezinde 16, Çıldır’da 15 derece olarak ölçüldü.
Erzincan'da 74, Tunceli'de 83, Iğdır'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar nedeniyle okullarda tatil edildi. Malatya il genelinde, Adana'nın Tufanbeyli, Karaman'ın iki ilçesisi, Kahramanmaraş'ın Göksun ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eğitime bugün ara verildi.
Çanakkale'de ise beklenen yoğun kar yağışı öncesi, yarın için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
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