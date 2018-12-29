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Doğu'da kar ve tipi çilesi

Türkiye'nin doğu bölgelerinde günlerdir süren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 337 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu'da kar ve tipi çilesi

Doğu ve Güneydoğu'da kar ve tipi günlerdir tüm şiddetiyle hüküm sürüyor. 

Van'da karla mücadele ekipleri 193 mahallede çalışıyor. Çalışmalar sonucunda 71 yol ulaşıma açıldı.

Bitlis'te de benzer manzaralar var. Ekipler, yolları açmak için yoğun çaba sarfediyor.  Hakkari'de 22 köy ve 67 mezraya, Muş'ta 40 köye ulaşım sağlanamıyor. 

Kar esareti hastaları da vurdu. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde mahsur kalan hasta çocuklardan biri helikopter ile diğeri de ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hastalar mağdur oldu. 

Samanlı mezrasında rahatsızlanan çocukları hastaneye ulaştırmak isteyen yakınları, tipi de mahsur kaldı.

Minibüsteki 3'ü hasta çocuk 6 yolcu, İl Özel İdare ekipleri tarafından 6 saatlik uğraşından ardından kurtarıldı. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #doğu #ağrı #kar #tipi
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