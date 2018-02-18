Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ve yağışların öğle saatlerinden itibaren Ağrı ve Iğdır'da yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, zaman zaman Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.



Bölgede en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de 4, Erzincan'da 2, Iğdır, Erzurum ve Ağrı'da 1, Kars'ta sıfır ve sıfırın altında, Ardahan'da ise 3 derece olarak ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 11, Iğdır'da 10, Erzincan'da 7, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2, Kars'ta 1 ve Ardahan'da sıfır derece olacak.



Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Ergan'da 95, Palandöken'de 64, Sarıkamış'ta 62 ve Yalnızçam'da 35 santimetre olarak kaydedildi.



Yetkililer, öğle saatlerinden itibaren Ağrı ve Iğdır'da beklenen kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve kar ile birlikte Erzurum'un batı ve kuzeybatı kesimleri ile Erzincan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.



Kars'ta kar yağışı

Kars'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.



Karayolları 18. Bölge Müdürülüğü ekipleri, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.