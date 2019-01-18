Çetin kış koşulları yurdun doğusunda hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yolları kapanan köylerde hastaların imdadına yetişen ekiplerin zorlu mücadelesi ile devam ediyoruz.

Doğu Anadolu'da 848 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı.



Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 579, Tunceli'de 134, Ağrı'da 96, Kars'ta 37, Ardahan'da ise 2 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.



Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, yolu kapalı olan bir köyde 16 aylık Toprak Aslan adlı çocuk için ekipler seferber oldu.



Küçük çocuk vatandaşlar ile ekiplerin saatler süren zorlu mücadelesi sonucu kar motoru ve iş makinesiyle hastaneye ulaştırıldı.



Elazığ'ın Maden ilçesinde mahsur kalan hasta ise 3 saatlik çalışma sonucu hastaneye yetiştirdi.



Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidinde etkili olan tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı. Sürücüler zor anlar yaşadı.



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