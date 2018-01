"Doğu Ekspresi" treniyle Ankara'dan yola çıkıp yaklaşık 26 saatlik yolculuğun ardından Kars'a gelen yolculara garda karanfillerle sürpriz karşılama yapıldı ve çorba ikram edildi

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" treniyle yaklaşık 26 saatlik yolculuğun ardından Kars'a ulaşan yolcuları, aralarında AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in de bulunduğu bir grup karanfiller ile karşıladı.



Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, yerli ve yabancı çok sayıda yolcuyla dün Başkentten hareket etti. Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, yaklaşık 26 saatlik yolculuğun ardından Kars Tren Garı'na ulaştı.



AK Parti Kars İl Başkanlığının organizasyonu ile bir araya gruptakiler, trenin durmasının ardından vagonlardaki yolculara sürpriz yaparak karanfiller dağıttı.

Karslı aşıkların eşliğinde gara giriş yapan yolculara, AK Parti Kars Milletvekili Beyribey, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve acente yetkilileri çorba ikram etti.

İstanbul'da yaşayan yolculardan Yeşim Akbaş, "Bizim için sürpriz oldu, uzun zamandan beri Kars'a gelme planımız vardı, bugüne nasip oldu. Bilindiği gibi Doğu Ekspresi popüler oldu. Arkadaşlarımız çok beğenip bize tavsiye ettiler, biz de hayalimizi gerçekleştirmek için aile ve arkadaşlarımızla trenle Kars'a geldik." diye konuştu.

Sena Çınar ise böyle bir karşılama beklemediklerini ifade ederek, "Ankara'dan geldik, yolculuk çok güzel geçti. 25-26 saat sürdü ama çok güzel geçti, keyifli ve çok güzeldi. Gelmeden önce Kars ile ilgili araştırmalarda bulunduk. Buraları gezeceğiz, çok mutluyuz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da yolcuları karanfillerle karşılayıp sıcak çorba ikramında bulunduklarını belirterek, "Bugün Milletvekilimiz Beyribey eşliğinde AK Parti Kars teşkilatı olarak Doğu Ekspresi ile ilimize gelen vatandaşlarımıza bir karşılama tertipledik. Burada yöresel çorba ikramımız oldu, aşıklarımız yer aldı." ifadesini kullandı.



"Kars her gün yükselmekte"



Gelen misafirlerin karşılamadan memnun kaldıklarını vurgulayan Çalkın, şunları kaydetti:

"Allah'a hamdolsun Kars her gün başka bir noktaya gitmekte ve yükselmekte. Bunda tabii ki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın büyük katkıları var. Bu anlamda kendisine, Beyribey'e ve Kars Valimiz Rahmi Doğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün 500'ün üzerinde yolcu Kars'a geldi ve iki gün Kars'ı gezip ekonomik katkıları da olacak. Türkiye'nin her yerinden tüm insanlarımızı Kars'ın güzelliklerini görmeye davet ediyoruz."

Çalkın, kentin güzelliklerine vurgu yaparak, "Kars her yönden çok zengin şehir, bizler bu anlamda şehrimizle gurur duyuyoruz. Elhamdülillah Kars iyi noktalara ulaştı ve bundan sonra daha da iyi olacak." dedi.