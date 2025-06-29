Doğu Karadeniz için alarm verildi: Sel, heyelan ve yıldırım tehlikesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmeye göre, Doğu Karadeniz Bölgesi bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli bir yağış sisteminin etkisi altına giriyor. Açıklamada, "Akşam saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Bu yağışların özellikle toprağın doygunluğa ulaştığı kırsal alanlarda heyelan riskini artırabileceği uyarısında da bulunuluyor.

Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklar konusunda uyarıyor. Açıklamada, “Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor” denildi.