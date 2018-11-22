Onlar bizim umdumuz, geleceğimizin ışığı idealist genç öğretmenlerimiz. Mesela 23 yaşındaki Burcu Efendioğlu Şanlıurfa Suruçlu miniklerin, Elif Begüm Özden, Dilan Çilemnur Çavuş ve Şule Uluğ ise Karslı miniklerin "Fedakâr melekleri"... Bu tek tek saydığımız isimler, öğrencilerinin yani Türkiye'nin geleceğini inşaa etmek için tuğlaları kendileri taşıyor, harcı elleri ile hazırlıyor.

Sınıf öğretmeni Burcu Efendioğlu, atandığı köy okulunu yeniden inşaa etti. Bu okul onun ilk görev yeriydi.Şanıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasındaki Kırmit İlkokuluna bu yıl atanan Burcu öğretmen. 60 yıllık bir binada 30 öğrencinin eğitim gördüğü okulu yeniden yaratmak için kampanya başlattı.Burcu öğretmen, topladığı yardımlarla okulu adeta yeni baştan inşa etti.Öğrencilerine, kıyafet, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar temin ederek mahallelinin ve miniklerin gönlünde taht kurdu.Sınıf öğretmeni Elif Begüm Özden ve Dilan Çilemnur Çavuş ile sınıfı öğretmeni Şule Uluğ... Onlar ise Kars'ın Karaurgan köyünün fedakâr öğretmenleri...Kışın en sert geçtiği bölgelerden birinde okulda soba ile ısınıyor öğrenciler.Öğretmenleri de öğrencileri üşümesin diye kimi zaman yakacak kömürü, odunu taşıyorlar sınıflarına.Öğrencileri daha temiz ve refah sınıflarda ders işlesin diye kimi zaman da okulun temizliğini yapıyorlar.Bu dört kadın öğretmende fedakarca, özveri ile çalışarak öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.