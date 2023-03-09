Doğu Perinçek açıkladı: Ankara'daki gizli karargâhta neler tezgâhlanıyor?

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında Altılı Masa'da yaşananları değerlendirdi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkı Yolu programında Altılı Masa'da yaşananları değerlendirdi.

Son dönemde yaşanan olayların arkasında 'gizli karargâh' olarak nitelendirdiği ekibin olduğunu söyleyen Perinçek şöyle konuştu:

- Evet, Vatan Partisi'nin tarihi var, biliniyor.Hiçbir zaman tespitleri kulaktan dolma bilgilerle yapmaz.İyice doğrulatmadan kesin bilmeden böyle saptamaları kamuoyunun gündemine getirmez. Çok sapmadan şunları söyleyeyim: Evet Ankara'da gizli bir karargâh var.O gizli bir karargâh.Oradan operasyonlar yönetiliyor hem bu Altılı Masa operasyonu yönetildi hem statlarla ilgili olanlar hem de daha karşılaşacağımız şeyler oradan yönetiliyor. 

AMERİKA VE FETÖ ARTIKLARI VAR MASADA

Gizli karargâhın ittifaklarından da söz eden Perinçek şunları söyledi:

- Amerika'nın turuncu devrimlerde gönderdiği adamlar ve FETÖ artıkları da orada var. İyi Parti ve CHP genel başkanlarını basın iyi izlesin. Birçok önemli görüşmesini dinlenemeyen mekanlardan yapıyor, o karargâh var. Oranın var olduğunu biz kesin olarak saptadık. Duyumlarla açıklama yapmıyoruz. Zaten bizim açıklamamızdan sonra kimse yok demedi. Bunun üzerinde duran yok. Amerika dayatması olduğu bütün medyada başlıklara çıktı ve arkadaşlarım bana rakamları getirdi yaptığımız açıklamanın görüntülenmesi 10 milyonu geçmiş durumda. Başlıklara şu yansıtıldı 'Amerika'nın dayatmasıyla Meral Akşener masaya oturdu'. 
# Çıkış Yolu

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