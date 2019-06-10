Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydın'da tapu sorunu olan köyleri ziyaret etti. Köylülerin büyük ilgisiyle karşılaşan Perinçek, Avşar köyünde bir düğüne konuk oldu. Perinçek, Karacahayıt köyünde açılmak istenen maden sahasıyla ilgili şikayetleri de dinledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Avşar köyünde düğüne konuk oldu. Özgür ve Ülkü Gök çiftinin mutlu gününde Perinçek'i düğün sahibi Hüseyin Gök karşıladı.



Köylüler Vatan Partisi genel başkanına yoğun ilgi gösterdi.



Perinçek, "Avşar köyünde zeybek oynandığı sürece Türkiye yıkılmaz" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı, Karacahayıt köyünde de yoğun ilgiyle karşılandı. Karacahayıtlılar üreten bir köy olduklarını, açılmak istenen madenin ise köyü yok edeceğini söylediler. Perinçek'ten bu yıkımı engellemesi için yardım istediler.



Perinçek, köylülere üretim hükümeti kuracaklarını, kredi, ucuz mazot, yerli ve ucuz gübre, ilaç verileceğini söyledi.



Avşar köyü Muhtarı Erdoğan Bakan, Perinçek'e civar köylerin tapu sorunuyla ilgili bir dosya sundu ve kendisine teşekkür etti.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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