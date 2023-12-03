Doğu Perinçek Okurlarıyla Buluştu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek Ankara Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluştu. Perinçek’e kitap imzalatmaya gelen Ankaralı vatandaşlardan özellikle genç yaştaki okuyucular uzun kuyruklar oluşturdu.
Ato Congresium Kongre Merkezi’nde düzenlenen imza gününe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek de, kitap fuarında düzenlenen imza günüyle ilgili Ulusal Kanal’a konuştu.
Uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde genç yaştaki okurlar dikkat çekti.