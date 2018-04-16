Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen yemekli toplantıda konuştu. Amerika,İngiltere ve Fransa'nın Suriye saldırısını değerlendiren Perinçek, "Amerika kaybetti, Atlantik çağı bitti, Avrasya çağı başlıyor" dedi. Türkiye'nin büyük çözümün eşiğinde olduğunu vurgulayan Vatan Partisi lideri, partiye katılan çok sayıda yeni üyeye rozetlerini taktı.

Herkes salonda yaşça büyük birini beklerken yanına 5 yaşındaki İhsan geldi. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Perinçek, İhsan ile birilikte partisinin yeni dünya hedefini açıkladı.



Yurt gezisine çıkan Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcı Şule Perinçek ile birlikte Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Türkiye-Suriye Dostluk komitesi başkanı Profesör Doktor Mehmet Yuva ve eski Ekinci belediye başkanı Doktor Cafer Özenir de toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.



Vatan Partisi rüzgarının estiği Defne'deki toplantıda konuşan Perinçek, Suriye saldırısını değerlendirdi. "Suriye Amerika'yı yendi, Amerika bölgede kaybetti" dedi.



Türkiye'nin büyük çözümün eşiğinde olduğunu belirten Vatan Partisi Lideri, 5 yaşındaki İhsanı da yanına çağırdı.



"Atlantik Çağı bitti" dedi Perinçek. Avrasya çağında, partisinin yeni dünya hedefini ilan etti.



2019 seçimleri ile ilgili de konuştu Perinçek. "Seçimi oy oranı değil, program beliryecek" dedi. Konuşma sonrası yeni üyelere rozet takma törenine geçildi.



Vatan Partisi'ne katılan çok sayıda üyeye rozetleri takıldı.



Haber - Kamera: Hüseyin Güler

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