Doğu Perinçek’in Özel Kalem Müdürü Tekirdağ İl Başkanı Oldu

Vatan Partisi Tekirdağ il örgütünde yeni görevlendirmeler yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanlık Özel Kalem Müdürü Ozan Özaslan yeni yönetim kurulunun oy birliği ile il başkanlığına seçildi.

OZAN ÖZASLAN KİMDİR?

1 Şubat 1995'de Balıkesir Ayvalık'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ayvalık'ta tamamlayan Özaslan, lise öğreniminin ilk 2 yılını Çorum İnönü Anadolu Lisesi'nde, kalan 2 yılını Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Ege Üniversitesi Gazetecilik mezunu olan Özaslan, 17 Aralık 2013 yılında İşçi Partisi (Vatan Partisi) üyesi oldu. 2013 yılından bugüne: Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu’nda Yöneticilik, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir İl Başkanlığı, TGB Genel Sekreter Yardımcılığı ve Vatan Partisi Öncü Gençlik GYK üyeliği görevlerini yürüttü.

Mart 2021’de Vatan Partisi Genel Başkanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Özaslan, Haziran 2022’de Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Özaslan Ağustos 2025’te Tekirdağ İl Başkanlığına seçilmiştir.

Ozan Özaslan evlidir. Orta seviye İngilizce bilmektedir. Küçük yaştan beri Basketbol ile ilgilenmektedir.