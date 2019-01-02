Yoğun kar yağışının sürdüğü Doğu Anadolu'da 288 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Ege kıyılarında etkili olan sağanak da Muğla'da sele neden oldu.

Termometrelerin bile donduğu Doğu Anadolu'da yollar kar nedeniyle kapandı. Göller, barajlar şelaler buz tuttu.



Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 288 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.



Kara yolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Kar ve tipi nedeniyle Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu trafik durdu.



Bölge trafik ve jandarma ekipleri de yolda kalan sürücülere yardım etti.



Hakkari'de Durankaya beldesi ve Geçitli köyü yollarındaki 20 bölgeye çığ düştü.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olduğu Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları 4 ila 6 derece düştü.



Ege kıyılarındaysa sağanak etkili...



Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak nedeniyle 55 küçükbaş hayvan telef oldu, birçok iş yerinde su baskını meydana geldi. Çok sayıda tarım arazisi de su altında kaldı.