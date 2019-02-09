Türkiye'nin doğusunda kış sert geçiyor. Soğuk hava ve yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Muş, Van, Hakkari, Ağrı, Tunceli, Erzurum ve Erzincan'da kar, yolları kapattı

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Vatandaşlar binek atlarını ve araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve naylonlarla önlem almaya çalışıyor.



Önceki gün etkili olan kar yağışının ardından park halindeki araçların üzeri de karla kaplandı.



Gizli buzlanmaların olduğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, çatılarda da buz sarkıtları oluştu.



Trafik akışını da etkileyen yağış nedeniyle çevre yolu ve şehrin ana yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.



Doğu Anadolu bölgesi kışın esareti altında... Muş, Van ve Hakkari'de 451, Tunceli'de 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum ve Erzincan'da da kardan kapanan yollar, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.



ulusal.com.tr