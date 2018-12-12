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Doğum günü kutlaması hastanede bitti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde doğum günü kutlamasında yaş pastadan zehirlendiği şüphesiyle 7 kişi tedavi altına alındı.

Doğum günü kutlaması hastanede bitti

Alınan bilgiye göre, Muhammet Efe Dere'nin 13. yaş günü için bir araya gelen yakınları, 8 Aralık'ta bir pastaneden aldıkları yaş pastadan yedi.

Muhammet Efe Dere'nin yanı sıra babası Şükrü ile annesi Emine Dere ile yakınları 6 yaşındaki Berrenur, İrem, Kudret, İbrahim Tatlıcan, doğum gününden bir gün sonra halsizlik, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. 

Efe ve babası Şükrü Dere taburcu edilirken diğer hastaların hastanede tedavileri sürüyor.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şükrü Dere, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yeni yaşı dolayısıyla pasta kestiklerini ve ertesi gün rahatsızlandıklarını söyledi.

Pastayı yemeyen kişilerde herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Dere, "Aile arasında doğum günü yaptık ama doğum günümüz zehir oldu. Hepimiz perişan olduk." dedi.

Tedavisi devam eden İrem Tatlıcan ise pasta yemeyen 3 kişinin hiçbir şikayetinin olmadığını ancak kendisiyle birlikte diğer kişilerin rahatsızlandığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #doğum günü #ordu #altınordu
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