Doğum günü kutlamasında kahreden ölüm: Pasta yedikten sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Ağrı'da üniversite öğrencisinin doğum günü kutlaması hastanede son buldu. Günlerdir yaşam savaşı veren genç kızdan acı haber geldi.

Olay, Ağrı’da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Remziye Horuz, 2 Aralık tarihinde arkadaşları tarafından organize edilen doğum günü kutlamasının ardından fenalaştı.

"YUMURTASIZ OLSUN" DİYE SİPARİŞ VERMİŞLERDİ

İddiaya göre, kutlama öncesi il merkezindeki bir pastaneye giden Horuz'un iki arkadaşı, genç kızın yumurta alerjisi olduğunu işletme çalışanlarına belirtti. Arkadaşları, bu durumu vurgulayarak yumurta içermeyen bir pasta siparişi verdi. Ancak alınan pastayı tüketen Remziye Horuz, kısa bir süre sonra alerjik reaksiyon göstererek rahatsızlandı. Vakit kaybetmeden Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, durumunun ciddiyeti üzerine aynı gece yoğun bakıma alındı.

PASTANEDEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede 2 Aralık'tan bu yana yaşam mücadelesi veren Remziye Horuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı. Ayrıca, olay günü yenilen pastadan alınan numunenin, içeriğinde yumurta bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.

Ölüm haberinin ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin bir taziye mesajı yayımladı. Gülçin mesajında şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemiz Mütercim Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı

