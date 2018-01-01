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Doğum gününde kalede fotoğraf çektiren Halil Dağ düşerek öldü

Şanlıurfa Kalesi'nde kent manzarasını arkasına alarak fotoğraf çektirmek isterken yaklaşık 50 metrelik yükseklikten düşen Halil Dağ, yaşamını yitirdi.

Doğum gününde kalede fotoğraf çektiren Halil Dağ düşerek öldü

Tarihi Şanlıurfa Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek düşen kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kentte esnaflık yapan ve tatil dolayısıyla tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen Halil Dağ (38), beraberindeki 3 arkadaşıyla özçekim yaptı.

Daha sonra arkadaşından kendisini Şanlıurfa manzarasını arkasına alarak zıplarken çekmesini isteyen Dağ, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Ağır yaralanan ve ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Dağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dağ'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayı duyan Dağ'ın çok sayıda yakını cenazeyi almak için geldikleri Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

"Kazasız yıl" dilemişti
Öte yandan, Dağ'ın bugün doğum günü olduğu ve olaydan 3 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yılımızın kazasız, belasız, savaşsız, huzurlu, mutlu, sağlıklı, sıhhatli, bereketli, bol kazançlı bir yıl geçirmesi dileğiyle. Allah'a emanetsiniz, selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandığı görüldü.

Dağ'ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından merkez Eyyübiye ilçesinin Abdurrahman Dede Mahalesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Halil Dağ #şanlıurfa
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