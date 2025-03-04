Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller....
Türkiye’de nüfus artış hızı son yıllarda düşüş gösterirken, “Türkiye’de il il doğum oranları nasıl değişti?” sorusu yeniden gündeme geldi. TÜİK’in 2023 yılı doğum istatistiklerine göre, kaba doğum hızının en yüksek olduğu ilk 10 il belli oldu. İşte doğum oranlarıyla öne çıkan şehirler…
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10 - ADIYAMAN
DOĞUM HIZI: 13,9
9 - HAKKARİ
DOĞUM HIZI: 16,2
8 - GAZİANTEP, KİLİS
DOĞUM HIZI: 16,3
7 - VAN
DOĞUM HIZI: 17,1
6 - AĞRI
DOĞUM HIZI: 17,7
5 - BATMAN, MUŞ, DİYARBAKIR
DOĞUM HIZI: 18,0
4 - SİİRT, BİTLİS
DOĞUM HIZI: 18,1
3 - MARDİN
DOĞUM HIZI: 19,3
2 - ŞIRNAK
DOĞUM HIZI: 22,0
1 - ŞANLIURFA
DOĞUM HIZI: 24,8