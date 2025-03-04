Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller....

Türkiye’de nüfus artış hızı son yıllarda düşüş gösterirken, “Türkiye’de il il doğum oranları nasıl değişti?” sorusu yeniden gündeme geldi. TÜİK’in 2023 yılı doğum istatistiklerine göre, kaba doğum hızının en yüksek olduğu ilk 10 il belli oldu. İşte doğum oranlarıyla öne çıkan şehirler…

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... - Resim: 1

10 - ADIYAMAN

DOĞUM HIZI: 13,9

1 10
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... - Resim: 2

9 - HAKKARİ

DOĞUM HIZI: 16,2

2 10
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... - Resim: 3

8 - GAZİANTEP, KİLİS

DOĞUM HIZI: 16,3

3 10
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... - Resim: 4

7 - VAN

DOĞUM HIZI: 17,1

4 10
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... - Resim: 5

6 - AĞRI

DOĞUM HIZI: 17,7

5 10
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... - Resim: 6

5 - BATMAN, MUŞ, DİYARBAKIR

DOĞUM HIZI: 18,0

6 10
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... - Resim: 7

4 - SİİRT, BİTLİS

DOĞUM HIZI: 18,1

7 10
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... - Resim: 8

3 - MARDİN

DOĞUM HIZI: 19,3

8 10
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... - Resim: 9

2 - ŞIRNAK

DOĞUM HIZI: 22,0

9 10
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... - Resim: 10

1 - ŞANLIURFA

DOĞUM HIZI: 24,8

10 10
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