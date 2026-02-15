Doğum ücretinde usulsüzlük: SGK'dan özel hastaneye 230 bin TL ceza

Hatay’da hizmet veren Özel Mozaik Hastanesi’nde bebeğinin doğumu için 46 bin 400 TL ödeme yapan Hikmet Karaoğlan, hastaneyi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet ederek para iadesini almaya hak kazandı.

Antakya ilçesinde yaşayan Karaoğlan’ın eşi, 5 ay önce Özel Mozaik Hastanesi’nde doğum yaptı. Doğumun ardından anne ve bebeğin kaldığı 1321 numaralı odada klimanın arızalı olduğu söylenerek vantilatör verildi.

Yaşananlara tepki gösteren ve o anları kayıt altına alan Karaoğlan’ın görüntülerinin ardından SGK ve Tüketici Hakem Heyeti inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonrası hastane kusurlu bulundu ve Karaoğlan ailesinden alınan 46 bin 400 TL’nin iade edilmesine karar verildi.

Karaoğlan, hastane yüzünden mağdur olan vatandaşlara da “hakkınızı arayın” çağrısı yaptı.

ALINAN PARANIN USULSÜZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Karaoğlan yaşananları şu şekilde anlattı:

“Özel Mozaik Hastanesi'nde 5 ay önce burada eşim doğum yapmıştı. Bize Özel Mozaik Hastanesi'nde bir oda ayırdılar. Ben verdiğim paranın karşılığında hizmet istiyordum. Hastanede 45 derece sıcaklıkta olan bir havada odaya vantilatör koymuşlardı. Ben bunu hemşire hanıma söyledim. Hemşireler klimaların arızalı olduğunu söylediler. Bende tamam dedim. Doğumumuzu yaptık ve hastaneden ayrıldık. Bu durumla ilgili SSK'ya ve tüketim heyetine şikayette bulundum. Benden alınan paranın usulsüz olduğunu ortaya çıktı. Bana 46 bin 400 TL'nin iade edileceği yazısı geldi. Paranızın iadesi için hastaneyle görüşün dendi ve hastaneyle görüştüm. Hastane bana yaşanan olaydan dolayı ceza yediğini söylendi. SGK hastaneye 46 bin TL'nin 5 katı ceza yazdı, 230 bin TL ceza yediler. Birçok kişi burada bu şekilde mağdur edilmiş. Hepiniz hakkınızı arayın. Ben hakkımı aradım. Ben hastaneyle bu konuyu da görüştüm. Benim 46 bin 400 TL paranın iade etmelerini istedim. ‘Biz bundan dolayı ceza yedik, siz paranızı avukatınızla dava yoluyla alın' dediler. Ben de şu anda avukatlarımla görüştüm ve gereken dava yolunu açacağız gerekirse maddi manevi dava açacağım. Paramı iade alacağım, paramın iade olması için de bana bir yazı geldi.”