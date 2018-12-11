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Doktor Yaşar Dağ'ın burnunu kırdılar

Sağlıkta şiddetin önüne geçilemiyor. Mardin'de göz doktoru Yaşar Dağ, hasta yakınları tarafından darp edildi. Burnu kırılan doktor, tedavi altında.

Doktor Yaşar Dağ'ın burnunu kırdılar

Sağlıkta şiddetin adresi bu kez Mardin'in Midyat ilçesi oldu. 

Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Yaşar Dağ, doktor olan eşini almak için çalıştığı  sağlık merkezine gitti.

Bir hasta yakını, Yaşar Dağ'ın eşi Doktor İmen Dağ'dan antibiyotik yazmasını istedi, ancak doktor gerek olmadığını söyleyince tartışma çıktı.  Bu sırada hasta yakınlarından olan 13-14 yaşlarında bir çocuk, Doktor Yaşar Dağ'a saldırdı. Burnu kırılan doktor tedavi altına alındı.

Sağlık çalışanları doktoru ziyaret edip, olayı kınadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin #midyat
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