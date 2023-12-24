Doktora Yumruklama! Bir Tutuklama

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktor hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Yüzü kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alındı. 1 kişi tutuklandı.

Doktora Yumruklama! Bir Tutuklama
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İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nde doktora yumruklu saldırı oldu.

Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı hasta yakınları Muhammet Eren Ş. ve Burak Ş. tarafından darbedildi.

İhbar üzerine hastaneye giden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Eren Ş. tutuklandı, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, doktor Yazıcı'nın hastane koridorunda darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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# doktora şiddet
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